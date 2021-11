Viele Neuinfektionen – auch an Schulen

Die Coronainfektionen im Kreis Warendorf sind sprunghaft angestiegen. Am Freitag meldete das Kreisgesundheitsamt 106 Neuinfektionen. Akut infiziert sind 563 Personen, 41 mehr als am Vortag. Darunter sind auch Infektionsfälle an neun Schulen. Stationär werden 19 Patienten behandelt, sechs intensivmedizinisch. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 101,3 (Vortag: 84,3). Die Fallzahlen:

Ahlen: 88 aktive Fälle, 89 Verstorbene, Inzidenz 70,3

Beckum: 58/32/60,0

Beelen: 29/1/114,5

Drensteinfurt: 24/5/83,7

Ennigerloh: 24/15/

Everswinkel: 18/2/93,6

Oelde: 52/5/82,4

Ostbevern: 42/4/170,9

Sassenberg: 54/9/211,0

Sendenhorst: 15/12/75,3

Telgte: 20/21/75,6

Wadersloh: 25/29/167,3

Warendorf: 114/20/164,1