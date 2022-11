Viele Ukraine-Flüchtlinge unter Jobsuchenden

Im November waren im Kreis Warendorf 7323 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 116 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote verbesserte sich um 0,1 Prozentpunkte und lag zuletzt bei 4,6 Prozent. „Aktuell beobachten wir eine leichte Entspannung am Arbeitsmarkt“, berichtet Joachim Fahnemann, Leiter der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster. Vor allem Frauen profitierten vom Rückgang der Arbeitslosigkeit. Insgesamt 3562 Frauen waren im November arbeitslos gemeldet, 139 weniger als im Oktober. „Saisonal bedingt steigt in den Herbst- und Wintermonaten die Personalnachfrage im Handel und in der Gastronomie. Hier werden Jobs in Berufen angeboten, die nach wie vor vorrangig von Frauen ausgeübt werden“, erklärt Fahnemann. Gleiches gelte für Tätigkeiten in der Pflege oder in Arztpraxen: „Hier ist der Personalbedarf ebenfalls hoch.“ Auch die Jugendarbeitslosigkeit ging zurück. Insgesamt 163 Jugendliche und junge Erwachsene waren im November arbeitslos gemeldet, 25 weniger als im Vormonat.

Dennoch lag die Arbeitslosigkeit spürbar über dem Niveau des Vorjahrs. So waren 626 Menschen mehr arbeitslos als im November 2021. Die Arbeitslosenquote lag um 0,4 Prozentpunkte über der Quote vom Vorjahr. Zurückzuführen sei dies zum größten Teil auf den Zuzug von Menschen aus der Ukraine, die vor dem Krieg geflüchtet sind und nun hier bei den kommunalen Jobcentern betreut werden, erklärt Fahnemann. Waren im November 2021 vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs 15 ukrainische Frauen und Männer kreisweit arbeitslos gemeldet, stieg ihre Zahl auf zuletzt 451. „Hier handelt es sich um einen Sondereffekt. Grundsätzlich ist der Arbeitsmarkt in der Region robust“, so der Agenturchef.

Die Arbeitgeber im Kreis Warendorf meldeten insgesamt 484 neue offene Stellen bei der Agentur für Arbeit. Damit lag die Personalnachfrage auf dem Niveau des Vormonats. Verglichen mit dem Vorjahr ging die Zahl der Stellenmeldungen um 49 Jobangebote zurück. Eine Trendwende sieht Fahnemann darin nicht: „Nach wie vor ist der Personalbedarf der Unternehmen und Verwaltungen hoch. Insbesondere Fachkräfte mit Berufs- oder Hochschulausbildung sind gefragt“. So stieg die Zahl der neu gemeldeten Stellenangebote gegenüber dem Vormonat im Öffentlichen Dienst sowie im Gesundheits- und Sozialwesen an. „Demgegenüber verhalten sich die Arbeitgeber aktuell etwas zurückhaltend, wenn es um die Einstellung neuer Arbeitskräfte im verarbeitenden Gewerbe geht. Hier machen sich die Unsicherheiten angesichts des Ukraine-Kriegs, vielfacher Lieferengpässe und der Energiekrise bemerkbar. „Die Personalverantwortlichen halten in der Regel ihr vorhandenes Personal und warten die weitere Entwicklung ab.“