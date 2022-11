Vielen ist Start ins Berufsleben geglückt

Von den 1702 jungen Menschen im Kreis Warendorf, die sich seit Oktober 2021 bei der Berufsberatung der Arbeitsagentur um einen Ausbildungsplatz beworben haben, hatten Ende September 1635 einen Ausbildungsvertrag oder eine Alternative. Ende September waren nur 67 von ihnen ohne Ausbildung.

„Vielen Jugendlichen ist der Start ins Berufsleben gut gelungen“, beschreibt Joachim Fahnemann, Leiter der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster, die Lage in einer Pressemitteilung. Zwar entschieden sich einige Bewerber für einen weiteren Schulbesuch, um ihre Chancen auf dem Ausbildungsmarkt zu verbessern. „Für zahlreiche junge Menschen ist aber eine Ausbildung die erste Wahl.“

Gute Chancen im Wunschberuf

Dabei waren die Chancen, einen Ausbildungsplatz im Wunschberuf zu erhalten, in diesem Jahr gut. Rechnerisch betrachtet standen jedem Bewerber 1,07 Ausbildungsangebote gegenüber. Beliebt waren Ausbildungsberufe aus kaufmännischen Bereichen. Auch eine Ausbildung in einer Arztpraxis, als Kfz-Mechatroniker, Fachinformatiker oder Industriemechaniker stand hoch im Kurs. „Häufig passte das Angebot an Ausbildungsstellen zu den Wünschen der Bewerberinnen und Bewerber“, berichtet der Agenturleiter.

„Was aus Sicht der Jugendlichen mit vielen Chancen verbunden ist, bringt für Betriebe große Herausforderungen mit sich. Denn die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen im Kreis Warendorf ist überdurchschnittlich hoch. „Wenn die Ausbildungsplätze nicht besetzt werden, hat das mitunter weitreichende Folgen.“ Betriebe müssten daher immer mehr um die jungen Menschen werben, so Fahnemann. Das sei nach den Jahren, in denen die Pandemie die Berufswahl vieler Jugendlicher und das persönliche Kennenlernen von möglichen Auszubildenden erschwert hat, nach wie vor schwierig gewesen. „Das Erleben und gegenseitige Kennlernen ist für Bewerber und Betriebe ganz wichtig. Die Jugendlichen hatten in den Monaten der Entscheidungsfindung aber aufgrund der Pandemie nur eingeschränkte Möglichkeiten, Unternehmen in Praktika oder auf Ausbildungsmessen kennenzulernen.“

Noch Möglichkeiten zum Ausbildungsstart

Insgesamt meldeten die Unternehmen und Verwaltungen im Kreis seit Oktober des zurückliegenden Jahres 1815 freie Ausbildungsstellen, 178 mehr als im Vorjahr. Ende September waren davon noch 41 unbesetzt. Für Jugendliche, die noch in eine Ausbildung starten möchten, gebe es nach wie vor Möglichkeiten. Informationen zu offenen Stellen und Unterstützung bei der Berufswahl erhalten Jugendliche bei der Berufsberatung unter

02 51 / 69 81 11 oder per Mail an Ahlen-Muenster.Berufsberatung@arbeitsagentur.de.