Von Absagen bis Vorfreude

In Haus Siekmann in Sendenhorst bleibt es erstmal still, die Dielenabende in Enniger ziehen in die Pfarrkirche um, Herbert Pälmke in Vellern freut sich auf das 40-jährige der Kammermusikreihe und die Kulturscheune Walstedde

Foto: Reinhard Baldauf (1)/Dierk Hartleb (3)