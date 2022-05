Von Helmut Rahn bis zum Preußenkönig

Beim Fußball musste Walter Haver passen. Denn dass Helmut Rahn, der Fußballer, der Deutschland 1954 zum Weltmeister machte, fünf Jahre zuvor beim SC Oelde unter Vertrag war, wusste der Geschäftsführende Gesellschafter von Haver & Boecker nicht. Kein Problem: Das lässt sich nachlesen: auf Info-Tafeln von 13 Stelen, die jetzt an 13 geschichtsträchtigen Orten der Stadt stehen und einen historischen Stadtspaziergang ermöglichen.

Theaterpädagoge Hendrik Becker stellte Vertretern aus Politik, Kultur und Wirtschaft den 3,3 Kilometer langen Stadtspaziergang vor. Gleich an der zweiten Station konnte Walter Haver zeigen, dass er über Geschichte mehr weiß als über Fußball. Er tippte ganz richtig auf König Friedrich Wilhelm, der 1845 dafür sorgte, dass Oelde an die weite Welt angebunden wurde – durch die Bahnlinie, die von Hamm über Ahlen und Oelde nach Bielefeld führte. 1955 hielt am Oelder Bahnhof übrigens ein Zug, in dem Helmut Rahn saß – ein außerplanmäßiger Halt . Damit die Oelder „ihrem“ Fußballer gratulieren können.

Abgesehen von den Stelen gibt‘s viele Infos und Anekdoten im Netz.