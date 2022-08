Neues Leben in den Revieren

Besser hätte der Termin zur Bestandsaufnahme des „W-Land“- Projekts – der Name steht für „Warendorfer Landnutzer arbeiten für Naturschutzzwecke und Biodiversität“ - für die Kreisjägerschaft Warendorf (KJS) nicht laufen können: Zum einen überreichte der Vizepräsident des Landesjagdverbands Lutz Schorn der KJS als Anerkennung für das von ihr angestoßene Natur- und Artenschutzprojekt den Biotop-Hegepreis des Landesjagdverbands. Zum anderen sicherten Landrat Dr. Olaf Gericke sowie Friedhelm Beuse (Volksbank Münsterland-Nord) dem Artenschutz- und Naturschutzprogramm auch nach Ablauf der ersten Phase erneut Unterstützung zu.

Projektleiter Felix Homann ist das Gesicht des W-Land Projekts. Er ist Botschafter, Mediator und Umsetzer der Natur- und Artenschutzmaßnahmen im Rahmen des W-Land-Projekts. Foto:

Gute Voraussetzungen also, dass das zunächst auf drei Jahre befristete W-Land-Projekt in die zweite Runde gehen kann. „Es ist wunderbar, wie alle Mitstreiter bei diesem Leuchtturmprojekt mit uns in die gleiche Richtung ziehen“, sagte Markus Degener beim Pressetermin auf dem Hof Bernhard Spliethoff in Beelen. „Das Projekt zeigt, dass Natur- und Artenschutz in unserer Kulturlandschaft am besten mit Praktikern als Profis und im Schulterschluss mit Jägern und Landwirten funktioniert“, so Degener. W-Land sei auch deshalb einmalig, weil es keinen weiteren Kreis in NRW gebe, in dem ein eigenfinanzierter Berufsjäger für Artenvielfalt und Naturschutz abgestellt sei. Der Erfolg des Projekts ist laut Degener insbesondere dem Berufsjäger und Projektleiter Felix Homann von der Stiftung Westfälische Kulturlandschaft zu verdanken. „Er ist das Gesicht, der Botschafter, Mediator und Umsetzer der W-Land-Initiative.“ Homann, der nicht nur jagdliches, sondern auch naturschutzfachliches und landwirtschaftliches Know-how vorweisen könne, wisse um die Nöte der Landwirte – ein Sachverhalt, der Vertrauen schaffe. Spliethoff sowie viele andere Landwirte im Kreis haben Homann vertraut und Maßnahmen zur Pflege von Hecken und Kleingewässern, zur ökologischen Aufwertung von Gräben und Wegrändern durchgeführt. Zudem haben sie in ihren Feldern Strukturbrücken zum Schutz von Niederwild und Insekten geschaffen. Wie der Vorsitzende des landwirtschaftlichen Kreisverbands, Andreas Westermann, berichtete, seien fast 70 Strukturbrücken, elf Kilometer Hecken- und Waldrandpflanzungen, sowie 1,2 Kilometer Heckenpflegemaßnahmen im ersten Projektjahr 2020/2021 umgesetzt worden, im laufenden Jahr seien es sogar noch mehr.

Über Frühjahr und Sommer ziehen Strukturbrücken Insekten und Wild in die Flächen. Niederwild, Bodenbrüter und viele andere bedrohte Arten finden hier Schutz, Nahrung und Lebensraum. Foto:

„W-Land zeigt auf beispielhafte Weise, dass Bewirtschaftung und Naturschutz Hand in Hand gehen können“, lobte Westermann. Er führt den Erfolg des Projekts auch auf die freiwillige Teilnahme der Landwirte zurück. Die gute Zusammenarbeit von Jägern, Landwirten, Kreis und Forstwirten beim W-Land Projekt hob auch Landrat Dr. Olaf Gericke hervor. Im Falle von Nutzungskonflikten übernehme der Kreis die Moderatorenrolle, hole alle Beteiligten an einen Tisch.

Projektleiter Felix Homann dankte allen Beteiligten für den guten Verlauf. Er freue sich über das neue Leben in den Revieren und Strukturbrücken. Hier fänden nicht nur Schmetterlinge und Insekten Nahrung, sondern auch Hasen, Rebhuhn, Fasan, Feldlerche, Wachtel, Rauchschwalbe und Rotmilan Lebensraum und Schutz vor Beutegreifern. Das Projekt werde gut angenommen, angesichts des schnellen Wandels in der Agrarpolitik sei es umso wichtiger, Präsenz zu zeigen, mit den Landwirten ins Gespräch zu kommen, mit ihnen rauszufahren und Akzeptanz zu schaffen. Homann lädt alle Landbesitzer, sowie Grundstückseigentümer, Wegeunterhaltungsverbände und Kommunen ein, sich für Artenvielfalt und- Naturschutz stark zu machen und mit ihm Kontakt aufzunehmen. „Wir suchen für jeden Betrieb, jeden Interessierten die optimale Lösung.“