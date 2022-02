Apotheker impfen auf Nachfrage

Bisher war es noch eine Kochsalzlösung, die in den Oberarm der Schulungsteilnehmerin „verimpft“ wurde, doch ab dem 8. Februar kann es losgehen: Apotheken dürfen gegen Covid-19 impfen

Die ersten Spritzen sind gesetzt – bisher war es noch eine Kochsalzlösung, die in den Oberarmen der Schulungsteilnehmern „verimpft“ wurde, doch ab dem 8. Februar kann es losgehen: „Die Apotheken können dann ins Impfgeschehen gegen Covid-19 einsteigen“, erklärt Apotheker Matthias Bröker, Sprecher der Apotheker im Warendorfer Nordkreis. „Voraussetzungen dafür sind genug Impfstoff und viele Patienten, die sich impfen lassen möchten.“

Die Vorbereitungen für Corona-Impfungen in den Apotheken liefen in den vergangenen Wochen auf Hochtouren, Praxisschulungen für Apotheker fanden an sieben Tagen pro Woche statt. „Derzeit gehen wir davon aus, dass bis Ende März nahezu die Hälfte der Apotheken grundsätzlich impfbereit ist“, prognostiziert Bröker. Die tatsächliche Beteiligung sei jedoch von der Nachfrage nach Impfungen sowie möglichen Nachfolgeimpfungen und vom Verlauf der Corona-Pandemie abhängig. “

Warendorfer Apotheken: Niedrigschwellige Anlaufstelle für Corona-Impfungen

Geschult wurden die Apotheker entweder in eigens aufgelegten Praxisschulungen der Apothekerkammer, bei Einsätzen in Impfzentren oder auch in der Arztpraxis nebenan: „Der praktische Teil, nämlich das Setzen der Spritze, lässt sich nun mal nicht online lernen.“ Ganz im Gegensatz zum Theorieteil, der komplett digital absolviert wird.

Wann und ob welche Apotheke Impfungen anbietet, ist von der individuellen Situation vor Ort abhängig. So werde die Nachfrage einen Einfluss darauf haben, ob in einer Apotheke geimpft wird: Ist das Impfstoff-Fläschchen, das zehn Impfdosen enthält, einmal angebrochen, muss es innerhalb eines bestimmten Zeitraums verimpft werden – sonst verfällt es.

Bröker geht davon aus, dass manche Apotheken das Impfen – eine freiwillige Leistung – nur bei entsprechender Nachfrage anbieten. Die Impfung in der Apotheke sei eine sehr niedrigschwellige Anlaufstelle. Hier kann man auch einfach reingehen und fragen. Vielleicht erreichen wir dadurch auch Menschen, die durch die bisherigen Impf-Angebote aus verschiedenen Gründen nicht erreicht wurden. Das wäre eine große Chance, die Impfquote zu steigern.“