Weiterer Todesfall mit Corona

Das Kreisgesundheitsamt meldet am Dienstag (29. März) 696 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Akut von einer Infektion sind derzeit 5713 Menschen betroffen, das sind acht mehr als am Vortag. Zudem hat sich ein weiterer Todesfall ereignet: Verstorben ist ein 85-jähriger Mann aus Ennigerloh. Er ist der 335. Todesfall im Kreis Warendorf in Zusammenhang mit Covid-19. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 2091,1. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 7,27. Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden sind laut Gesundheitsamt wie folgt:

Ahlen: 1058 aktive Fälle, 102 Tote, Inzidenz 1890.4

Beckum: 706/43/1888.8

Beelen: 195/1/3123.5

Drensteinf.: 353/5/2181.5

Ennigerl.: 367/25/1907.5

Eversw. 254/3/2538.2

Oelde: 546/32/1857.0

Ostbevern: 232/5/2509.9

Sassenb.: 324/13/2567.7

Sendenh.: 270/12/1994.1

Telgte: 391/28/1995.9

Wadersl.: 233/31/2230.0

Warend.: 784/32/2248.9