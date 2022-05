Weiterer Todesfall mit Corona

Im Kreis Warendorf ist ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 bekannt geworden: Eine 90-jährige Frau aus Warendorf verstarb in einem Krankenhaus. Seit Pandemiebeginn wurden nunmehr 345 Todesfälle bekannt. Währenddessen stieg die Anzahl der akut Infizierten um 71 Personen. Das Gesundheitsamt meldet am Mittwoch (18. Mai) 297 neue Infektionen mit dem Coronavirus und 225 Gesundmeldungen. Damit gibt es 524 aktive Fälle (Vortag: 453). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 526,6 (Vortag: 552,6). Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinen:

Ahlen: 122 aktive Fälle, 103 Tote, Inzidenz: 541,5

Beckum: 75/45/586,8

Beelen: 5/2/376,1

Drensteinfurt: 38/6/630,6

Ennigerloh: 39/25/690,4

Everswinkel 19/3/468,1

Oelde: 40/34/518,3

Ostbevern: 19/5/341,8

Sassenberg: 15/15/288,4

Sendenh.: 52/13/699,8

Telgte: 37/28/549,4

Wadersloh: 19/31/517,7

Warendorf: 54/34/438,5