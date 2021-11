Weiterer Todesfall mit Coronavirus

Warendorf, Sassenberg und Ostbevern brechen neue Negativrekorde. In allen drei Kommunen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz über 200.

50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Kreisgesundheitsamt am Dienstag. Akut infiziert sind 610 Personen, drei weniger als am Vortag. Die Gesamtzahl aller Coronafälle seit Beginn der Pandemie liegt jetzt bei 14 607. Zudem ist ein 73-jähriger Warendorfer in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Dies ist der 266. Todesfall im Kreis. Stationär werden 21 Corona-Patienten behandelt, davon sechs intensivmedizinisch, zwei mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 130,1 (Vortag: 112,5). Die aktuellen Fallzahlen:

Ahlen: 97 aktive Fälle, 89 Verstorbene, Inzidenz 91,2

Beckum: 58/32/90,1

Beelen: 20/1/130,8

Drensteinfurt: 29/5/122,3

Ennigerloh: 28/15/66,5

Everswinkel: 16/2/104,0

Oelde: 56/25/99,5

Ostbevern: 46/4/251,9

Sassenberg: 61/9/260,3

Sendenhorst: 12/12/60,2

Telgte: 41/21/186,5

Wadersloh: 26/29/103,5

Warendorf: 120/22/209,8