Weiterer Toter mit Corona

Am Mittwoch (26. Oktober) meldete das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf 795 aktive Coronafälle (Dienstag: 602 ). Die Zahl der insgesamt bestätigten Fälle beträgt 123 341 (Vortag: 123 341). Die Zahl der Neuinfizierten gibt der Kreis mit 530 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 808,9 (Vortag: 791,9). Ein 96-jähriger Mann aus Ahlen ist im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. In stationärer Behandlung befinden sich 90 Patienten (Vortag 85), davon acht auf der Intensivastion. Die Zahl der gesundeten Personen beträgt 122700. Die Fallzahlen der jeweiligen Kommunen:

Ahlen: 147 aktive Fälle, 108 Tote, Inzidenz: 843,5

Beckum: 135/51/835,2

Beelen: 22/2/752,2

Drensteinf.: 45/7/907,3

Ennigerl.: 75/31/900,1

Everswinkel: 16/3/426,5

Oelde: 92/36/868,4

Ostbevern: 24/6/620,7

Sassenberg: 33/15/823,1

Sendenh.: 56/14/970,7

Telgte: 45/30/947,5

Wadersloh: 11/34/326,5

Warendorf: 94/38/788,2