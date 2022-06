Weltkrisen im Fokus der Kunst

150 Gäste haben am Sonntagnachmittag den 70. Geburtstag des Kreiskunstvereins Beckum-Warendorf gefeiert. Nach Grußworten von Landrat Dr. Olaf Gericke dankte Vorsitzender Dieter Müller allen Künstlern und Beteiligten für die beeindruckende Jubiläumsausstellung. Der Vorsitzende gab einen Einblick in die facettenreiche künstlerische Tätigkeit des Vereins und vor allem der Kunstschaffenden in der Region. „Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern“, zitierte er den französischen Schriftsteller André Malraux und lud zu einer Reise in die Vergangenheit bis in die Zukunft des Kreiskunstvereins ein.

„146 Arbeiten wurden zur Jurierung eingereicht, 105 Werke haben den Weg in die Ausstellung geschafft“, zog er Bilanz. „Freuen Sie sich auf den Einblick in unsere Sammlung, den wir mit Exponaten von Künstlern aus der Gründungsphase bis etwa Mitte der 70er Jahre und darüber hinaus per Bildschirmpräsentation geben wollen“, lud er die Gäste ein. So mancher Künstler war überrascht, eines seiner alten Werke nach vielen Jahrzehnten wieder zu sehen. „Die 105 Arbeiten zeugen von großartigen künstlerischen Leistungen ihrer Urheber, von denen sich einige auch kritisch mit der aktuellen Kriegssituation auseinandergesetzt haben“, würdigte er die Aktualität. Dr. Benny Priddy als Kurator „nahm den Ball auf“ und nannte die Installation von Susanne Nahrath mit dem Titel „PEACE-24.02.2022. Auch dieses geht vorbei“, in der sie die Betrachter auffordert, einen roten Alarmknopf zu drücken. Manfred Kronenberg wiederholt sein Bild „Narrenschiff“ von 2002 und ersetzt die Narren mit Putins Bildnis. Andere Künstler behandeln die jetzigen Weltkrisen, aber die meisten vermitteln eine Ordnung in ihrer Kunst, die dann eine allgemeine Ordnung widerspiegelt, erklärte Dr. Priddy. Bevor er die Gäste zu einem Rundgang einlud, stellte er fest: „ Die Aktualität dieser Ausstellung verdeutlicht, dass die Idee einen Kreiskunstverein zu gründen, um auch im ländlichen Raum eine aktive Kunstszene zu haben und zu behalten, goldrichtig war.“