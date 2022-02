Werte liegen deutlich unter denen aus 2021

Einen leichten Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Kreis Warendorf verzeichnete die Agentur für Arbeit Ahlen-Münster im Januar. Zu Jahresbeginn waren demnach 7029 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, 256 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich ebenfalls und lag zuletzt bei 4,4 Prozent, 0,1 Prozentpunkte höher als im Dezember.

Eine Zunahme der Arbeitslosigkeit sei zu Beginn des Jahres typisch, erklärt Joachim Fahnemann, Leiter der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster. Gründe dafür seien, dass befristete Arbeitsverträge häufig zum Jahreswechsel endeten und nicht alle Beschäftigten unmittelbar nach Vertragsende eine Anschlusstätigkeit aufnehmen. „In diesem Jahr ist der dadurch verursachte Anstieg der Arbeitslosigkeit aber deutlich geringer ausgefallen als üblich“, unterstreicht Fahnemann.

Er macht deutlich, dass die Lage am Arbeitsmarkt im Kreisgebiet aktuell sehr gut ist: „Die Arbeitslosenzahlen liegen deutlich unter den Werten von 2021 und haben ein niedrigeres Niveau als in den vergangenen zehn Jahren erreicht.“ Gegenüber dem Vorjahr ging die Arbeitslosenquote um 0,7 Prozentpunkte zurück. Die Zahl der Arbeitslosen lag im Januar mit 998 Personen um 12,4 Prozent niedriger als vor einem Jahr.

Weiterhin positiv entwickelte sich der Arbeitsmarkt für Jugendliche und junge Erwachsene. Im Vergleich zum letzten Jahr sank die Jugendarbeitslosigkeit um 17,1 Prozent. Im Januar waren 617 unter 25-Jährige arbeitslos gemeldet, 13 mehr als im Dezember, aber 127 weniger als im Januar 2021.

„Junge Nachwuchskräfte haben aktuell gute Chancen am Arbeitsmarkt, denn die Unternehmen in der Region suchen nach wie vor verstärkt Personal. Dabei setzen die Personalverantwortlichen nicht nur auf Bewerber mit Berufserfahrung, sondern stellen auch Berufseinsteiger ein“, so der Arbeitsmarktexperte. So war der Bedarf an Arbeitskräften im Kreis Warendorf auch im Januar hoch. Das zeigt der Bestand an offenen Stellen, die bei der Agentur für Arbeit gemeldet sind. Im Januar waren es insgesamt 4266 Arbeitsstellen, 1382 mehr als im Vorjahresmonat.

Die Unternehmen meldeten im aktuellen Monat 712 neue offene Stellenangebote, 268 mehr als im Januar 2021. Besonders viele Stellenmeldungen verzeichnete die Agentur für Arbeit im Kreis Warendorf im Einzelhandel, im Gesundheitswesen und im Maschinenbau.