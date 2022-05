Wichtige Aufgaben für den Neuling

Um einen Sitz im Düsseldorfer Landtag bewirbt sich Ali Baş. Der Grünen-Politiker aus Ahlen tritt bei der Wahl am 15. Mai im Süden des Kreises Warendorf an.

Den Rucksack hat Daniel Hagemeier immer dabei. Er liegt auch in Wahlkampfzeiten auf dem Rücksitz seines Autos. „Darin ist mein Badezeug“, lüftet der 51-Jährige das Geheimnis, das keines ist. Weil er nirgendwo so gut abschalten kann wie beim Schwimmen, gehört es zu seiner ständigen Begleitung. Zum Tauchen reicht die knapp bemessene Freizeit heute meist nicht mehr. Ansonsten erledigt CDU-Politiker in seiner Heimatstadt Oelde viele Wege mit dem Fahrrad.