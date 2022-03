Wie in einer Wunderkammer

Für Kuratorin Dr. Jutta Desel ist die

Ausstellung im Museum Abtei Liesborn so etwas wie ein Geburtstagsgeschenk. 40 Bildwerke von Künstlerinnen und Künstlern wie Max Liebermann, Karl Schmidt-Rottluff, Alexej von Jawlensky, August Macke oder Paula Modersohn-Becker – und immer wieder Emil Nolde.

Um diese Ikonen der Kunst der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts angemessen zu präsentieren, wurde der Ausstellungsraum im ersten Obergeschoss des Neubaus des Museums eigens dunkel gestrichen. Die 40 Exponate entfalten in dem auf 50 Lux heruntergedimmten Licht eine leuchtende Farbkraft, die dem Ganzen die Anmutung einer Wunderkammer verleihen.

Bei den Exponaten handelt es sich um Leihgaben der Renate und Friedrich Johenning Stiftung. „Es ist eine für uns glückliche Fügung“, strahlt die stellvertretende Museumsleiterin am Donnerstagvormittag bei der Preview, eingerahmt von Museumschef Dr. Sebastian Steinbach und Landrat Dr. Olaf Gericke. „Um solche Bilder zu sehen, muss man sonst nach Köln, Düsseldorf, Berlin oder München fahren“, erklärt Gericke. Was einmal mehr das vorschnelle Urteil über die vermeintliche Provinz widerlege.

Ausgangspunkt für die Ausstellung bildet das Gemälde „Reitknecht am Strand“ von Max Liebermann (1847-1935) aus dem Jahr 1902. Das Bild kam 2011 als Schenkung zur Erinnerung an die Eltern von Friedrich Johenning in die Museumskollektion. Dem Museum fühlt sich der Sohn besonders verbunden, weil sein Vater Hermann von 1919 bis 1939 Bürgermeister in der Nachbarstadt Oelde war.

Von Max Liebermann bis August Macke

Fast die Hälfte der Sammlung, die in Deutschland zum ersten Mal in diesem Umfang gezeigt wird, besteht aus Werken Emil Noldes. Mit dem Bild „Alpenveilchen und Chrysanthemen“ aus den Jahren 1952/55 begann die Liebe des Ehepaars Johenning zu Noldes farbprächtiger Bildsprache, das sie bei einem münsterländischen Freund erwarben.

Diesem ersten Nolde folgten noch 20 weitere Bilder des Malers, der seine Biografie in der NS-Zeit nach heutigem Kenntnisstand stark geschönt hat und obwohl von den Nationalsozialisten als entartet abgestempelt, ein bekennender Antisemit und Hitler-Anhänger war. Die Qualität seiner Bilder schmälert dies nicht, wie die Ausstellung „Meisterwerke des Expressionismus“ zeigt.