Wiesmann löst Stöppel ab

„Gemeinsam geben wir alles, damit andere nicht alles verlieren“. Das ist der Anspruch der Feuerwehr: Rund 200 Kameradinnen und Kameraden der insgesamt 2500 ehrenamtlichen Aktiven aus 45 Löschzügen der 13 Wehren im Kreisfeuerwehrverband Warendorf kamen am Wochenende zum Verbandstag des Kreisfeuerwehrverbandes in der Festhalle Everswinkel zusammen.

„ »Für mich ist die Feuerwehr die Taskforce zur Sicherheit für den Bürger. « “ Petra Schreier (Dezernentin)

Ehrengäste aus Politik und Verwaltung, wie Petra Schreier, Ordnungsdezernentin und Krisenstabsleiterin des Kreises; Sebastian Seidel, Bürgermeister der Gemeinde Everswinkel und Donald Niehues als stellvertretender Bezirksbrandmeister waren der Einladung von Kreisbrandmeister Heinz-Jürgen Gottmann gefolgt, um den Feuerwehrmännern und -frauen ihre Anerkennung für deren 24/7-Einsatzbereitschaft zu zollen.

Abschied und Begrüßung im Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes Warendorf: Josef Stöppel und sein Nachfolger Christopher Wiesmann. Foto:

In ihren Grußworten unterstrichen sie ihre Wertschätzung und die wichtige Bedeutung für diese nicht selbstverständliche „Dienstleistung“ zum Wohle der Mitbürger. Petra Schreier betonte, dass man sich in einer Zeit von aktuell drei Krisen befände. So würden die noch nicht vollständig überstandene Coronapandemie und die Flüchtlingskrise, aber womöglich auch eine bevorstehende Energiekrise einen neuen Umgang verlangen. „Ich habe manchmal das Gefühl, die Welt ist etwas aus den Fugen geraten“. Umso schöner sei es, in einer derart unruhigen Zeit zu wissen, dass bei der Feuerwehr Solidarität, Hilfsbereitschaft, Einsatzwille und Idealismus großgeschrieben werden. Das habe sich nicht nur in den mehr als 3400 Einsätzen des vergangenen Jahres gezeigt, sondern auch bei der spontanen Hilfeleistung während der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. „Für mich ist die Feuerwehr die Taskforce zur Sicherheit für den Bürger. Wir alle sind froh, dass Sie da sind“, bedankte sich Petra Schreier. Um die gut ausgebildeten Einsatzkräfte mit bestmöglicher Ausrüstung auszustatten, wurde 2021 nicht nur die Atemschutzübungsstrecke modernisiert, sondern auch zwei Gerätewagen ersetzt und die Leitstelle umgebaut und erweitert. „Wir werden Sie auch in Zukunft finanziell unterstützen. Da gebe ich Ihnen mein Wort drauf“, so die Ordnungsdezernentin.

Dankbar für die „Rund um die Uhr“-Einsatzbereitschaft.

Sebastian Seidel, Bürgermeister der Gemeinde Everswinkel, betonte, er sei überaus dankbar für die „Rund um die Uhr“-Einsatzbereitschaft.

Die Musiker vom Feuerwehrmusikzug Ennigerloh haben den Kreisverbandstag musikalisch bereichert. Foto:

In seinem Tätigkeitsbericht erinnerte Kreisbrandmeisters Heinz-Jürgen Gottmann an die Vielzahl der Lehrgänge, Seminare, Aus- und Weiterbildungen, an denen mehr als 9700 Einsatzkräfte teilgenommen haben. Besonders stolz ist er, dass die Feuerwehren im Kreis in den vergangenen zwei Jahren, trotz der Pandemie, immer einsatzfähig gewesen geblieben ist.

Bedauerlich sei gewesen, dass der Lehrgangsbetrieb wegen Corona im März 2020 abgebrochen werden musste und erst im September 2021 fortgeführt werden durfte. Zwar seien viele Online-Schulungen durchgeführt worden, trotzdem konnten einige junge Mitglieder nicht gehalten werden.

Personelle Neuaufstellung

Damit weiterhin die hohen technischen Anforderungen, neue Aufgabenschwerpunkte, aber auch die klassische Brandverhütung und -bekämpfung sowie die technischen Hilfeleistungen effizient abgearbeitet werden können, muss der Kreisfeuerwehrverband Warendorf, als Bindeglied zwischen den Löschzügen und der zivilen Gesellschaft, aber auch zur Vertretung von Feuerwehrbelangen gegenüber Behörden und kommunalen Gremien, gut aufgestellt sein.

Weil Josef Stöppel (65) nach mehr als 30 Jahren im Vorstand, wo er zuletzt als Geschäftsführer im Amt war, seinen Abschied genommen hat, musste ein Nachfolger gewählt werden. Dabei entschieden sich die Delegierten einstimmig für Christopher Wiesmann (24) von der Feuerwehr Beckum. Der gelernte Konstruktionsmechaniker und derzeitige Maschinenbau-Student ist seit 2012 aktives Mitglied in der Feuerwehr. Als neue Schriftführerin wurde Tanja Kuhaupt gewählt. Ihr Amtsvorgänger Hendrik Roggenkamp wurde zum stellvertretenden Schriftführer gewählt.