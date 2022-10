Wildtieren in die Augen geblickt

STROMBERG

Wie ist es, wenn man einem Löwen oder Leoparden in die Augen schaut? Auf ein paar Metern Entfernung. Der Fotograf Lars Beusker aus Oelde-Stromberg weiß es. Er fotografiert wilde Tiere in freier Wildbahn in faszinierenden Schwarz-Weiß-Bildern, die stets eine Geschichte erzählen. Jetzt wurde er von einer 80-köpfigen internationalen Jury ausgezeichnet: als „Nature Photographer of the Year“.

Von Peter Sauer