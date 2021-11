„Wir geben vor allem Würde“

In der Not gibt es auch finanzielle Soforthilfe. Aber arme Rentnerinnen – meistens sind Frauen betroffen – brauchen nicht vor allem Geld.

Wenn im Alter die Rente nicht reicht, sind davon meistens Frauen betroffen. Der Verein „Lichtblick Seniorenhilfe“ bietet Betroffenen Unterstützung an.

Sie unterstützen mit Geld, mit materieller Hilfen – „aber was wir vor allem geben wollen, das ist Würde“, unterstreicht Andrea Moraldo vom Verein „Lichtblick Seniorenhilfe“. Der Verein, der drei Standorte in Deutschland hat, ist auch im Münsterland ansässig. Die Geschäftsstelle befindet sich in Münster, kümmert sich von dort aber um das komplette Münsterland-