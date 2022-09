Wo der Arbeitsplatz auch Heimat ist

Mit einem alten Deutz aus dem Jahr 1959 ging‘s am letzten Arbeitstag quer durch die Bauerschaften. Und zum Start der Tour stand das Team der Freckenhorster Werkstätten Spalier, um dem scheidenden Werkstattleiter Antonius Wolters Danke zu sagen.

Dafür gibt es viele Gründe. Einige nannte Franz-Josef Prangemeier, Vorsitzender des Caritasrates, bei der Verabschiedung von Wolters, den er vor 14 Jahren selbst ausgesucht hatte. Bewusst habe man sich damals für den Maschinenbau-Ingenieur entschieden, der zuvor beim Autobauer Karmann in Osnabrück und Rheine tätig war, erzählte Prangemeier.

Vom Autobauer Karmann in die Werkstätten gewechselt

Der Wechsel in die Freckenhorster Werkstätten war ein großer Schritt, „den ich nie bereut habe“, unterstrich auch der 64-jährige Wolters. An seinem ersten Arbeitstag sei es wie heute gewesen, erinnerte sich der Werkstattleiter: „Die Beschäftigten wollten mich umarmen und ein Foto mit mir machen.“ Kein Wunder: Denn in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung steht der Mensch im Vordergrund. „In der Werkstatt ist der Arbeitsplatz für viele Heimat“, sagte Prangemeier. Und dass dies so sei, daran habe Wolters einen großen Anteil gehabt. „In der Pandemie haben uns viele angerufen und gefragt: Wann dürfen wir wiederkommen?“ So etwas habe es sicher nicht an vielen Arbeitsplätzen gegeben, so Prangemeier.

Er erinnerte daran, dass die Werkstätten in den vergangenen Jahren gewachsen seien: von 1200 auf 1500 Beschäftigte. Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten habe Wolters es geschafft, ausreichend Aufträge zu erhalten.

Der scheidende Werkstattleiter selbst ist überzeugt, dass man mit seinem Nachfolger „den Richtigen“ gefunden hat: Ab heute wird Martin Weißenberg (Münster) Werkstattleiter sein. Er ist Diplom-Sozialarbeiter, Sozialmanager und Sozialwirt und hat unter anderem in der Werkstattleitung im Kreis Coesfeld gearbeitet.