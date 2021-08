Zahl der akut Infizierten steigt weiter

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Kreis Warendorf steigt weiterhin – das meldet das Gesundheitsamt des Kreises am Donnerstag. Die Inzidenz liegt aktuell bei 65,9.

An die Impfbereitschaft der Bürger wird weiterhin appelliert, denn aktuell steigen die Zahlen an Corona-Infektionen wieder.

Der Kreis Warendorf meldet am Donnerstag (19. August) 41 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, denen elf Gesundmeldungen gegenüberstehen. Derzeit gelten 252 Menschen (Vortag: 222) aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl der Infektionen seit März des vergangenen Jahres stieg auf 12 122 (Vortag: 12 081). 11 620 Menschen (Vortag: 11 609) haben die Infektion mittlerweile wieder überstanden. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Kreis in Verbindung mit Covid-19 liegt weiter bei 250. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit zwei mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 65,9 (Vortag: 60,5). Die Fallzahlen im Überblick:

Ahlen: 74 aktive Coronafälle, 85 Verstorbene, Inzidenz 93,3

Beckum: 32/31/73,3

Beelen: 3/1/49

Drensteinfurt: 6/5/25,7

Ennigerloh: 11/13/30,3

Everswinkel: 10/1/20,7

Oelde: 27/25/78,7

Ostbevern: 4/4/36,3

Sassenberg: 6/7/28,2

Sendenhorst: 10/11/68,2

Telgte: 19/21/75,3

Wadersloh: 8/28/39,5

Warendorf: 42/18/83,4