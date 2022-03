Zahl der Infizierten ist rückläufig

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 39 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Die weiteren Zahlen:

1436 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 1604 Gesundmeldungen über das vergangene Wochenende meldete das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf am Montag. Akut infiziert sind aktuell 3899 Menschen aus dem Kreis (Freitag: 4067). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 39 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Davon befinden sich zwei Patienten auf der Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Warendorf liegt bei 1334,1 (Freitag: 1222,3). Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

Ahlen: 489 aktive Fälle, 102 Tote, Inzidenz 889.1

Beckum: 533/42/1323.8

Beelen: 110/1/1668.0

Drensteinf.: 199/5/1203.3

Ennigerl.: 263/23/1166.0

Eversw. 118/3/1071.5

Oelde: 330/32/1119.0

Ostbevern: 166/5/1412.4

Sassenb.: 328/13/2230.0

Sendenh.: 149/12/1128.8

Telgte: 180/27/831.6

Wadersl.: 175/31/1369.9

Warend.: 859/31/2286.6