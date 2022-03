Zahl der Infizierten leicht rückläufig

Am Montag (14. März) hat das Kreisgesundheitsamt 1373 Corona-Neuinfektionen und 1944 Gesundmeldungen. Akut mit dem Virus infiziert sind nun 4418 Menschen (Freitag: 4989). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 39 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Davon befindet sich ein Patient mit Beatmung auf der Intensivstation. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) und Landeszentrum Gesundheit (LZG.NRW) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis bei 1498,1 (Freitag: 1516,1). Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden des Kreises:

Ahlen: 644 aktive Fälle, 102 Tote, Inzidenz 1128.5

Beckum: 523/42/1222.8

Beelen: 98/1/1651.7

Drensteinf.: 240/5/1422.1

Ennigerl.: 264/23/1201.8

Eversw. 168/3/1664.4

Oelde: 436/32/1513.7

Ostbevern: 184/5/1574.3

Sassenb.: 370/13/2567.7

Sendenh.: 186/12/1437.3

Telgte: 283/27/1310.4

Wadersl.: 207/31/1648.6

Warend.: 815/32/1920.7