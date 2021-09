Zahl der Infizierten sinkt leicht

Einen leichten Rückgang der Infizierten verzeichnet das Gesundheitsamt des Kreises am Freitag. Die Inzidenz liegt bei 68,1.

Die Zahl der mit dem Corona Infizierten im Kreis Warendorf ist leicht gesunken. Am Freitag (10. September) meldet das Kreisgesundheitsamt 356 aktive Coronafälle. Das sind fünf weniger als am Vortag. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit elf mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt, zwei davon intensivmedizinisch, hiervon einer mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 68,1 (Vortag: 73,9).

Ahlen: 105 aktive Fälle, 86 Tote, Inzidenz 115,9

Beckum: 47/31/43,7

Beelen: 20/1/196,2

Drensteinfurt: 7/5/25,7

Ennigerloh: 26/13/76,7

Everswinkel: 5/1/20,8

Oelde: 25/25/34,3

Ostbevern: 6/4/45,0

Sassenberg: 9/7/28,1

Sendenhorst: 7/11/7,5

Telgte: 15/21/5,0

Wadersloh: 18/28/87,6

Warendorf: 66/18/121,1