Zahl der Infizierten stark rückläufig

Massiver Rückgang der aktuell gemeldeten Corona-Infizierten: Meldete das Kreisgesundheitsamt am Freitag noch 1272 akut an Corona Erkrankte, so waren es Samstag, Sonntag und Montag gleichbleibend 428 Personen. Am Sonntag und Montag wurden sogar gar keine Neuinfizierten gemeldet. Die Zahl der insgesamt bestätigten Fälle (101 386) veränderte sich über drei Tage ebenso wenig wie die der Gesundeten (100 605). Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Warendorf lag am Montag bei 782,2. Im Krankenhaus behandelt werden aktuell 50 Personen (Vortag: 49). Die Fallzahlen in den jeweiligen Städten und Gemeinden:

Ahlen: 91 aktive Fälle, 106 Tote, Inzidenz: 739,1

Beckum: 62/45/818,8

Beelen: 9/2/997,5

Drensteinf.: 29/7/933,1

Ennigerl.: 22/26/1334,8

Everswinkel: 12/3/509,7

Oelde: 51/34/799,8

Ostbevern: 15/6/620,7

Sassenberg: 23/15/654,2

Sendenh.: 25/13/797,7

Telgte: 36/29/796,3

Wadersloh: 4/31/549,5

Warendorf: 49/35/637,6