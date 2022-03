Zahl der Infizierten steigt an

802 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf am Donnerstag (10. März). Da im Vergleich zum Vortag 260 weitere Personen wieder gesund sind, gelten 4844 Menschen als akut mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 4302). 327 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 39 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 1427,1 (Vortag: 1359,0). Die Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

Ahlen: 595 aktive Fälle, 102 Tote, Inzidenz 797.9

Beckum: 594/42/1239.2

Beelen: 143/1/1847.9

Drensteinf.: 254/5/1248.4

Ennigerl.: 300/23/1242.7

Eversw. 179/3/1518.8

Oelde: 444/32/1366.1

Ostbevern: 199/5/1601.3

Sassenb.: 421/13/2518.5

Sendenh.: 197/12/1384.6

Telgte: 246/27/1038.3

Wadersl.: 214/31/1529.1

Warend.: 1058/31/2286.6