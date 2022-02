Zahl der Todesfälle steigt auf 319

Einen weiteren Todesfall, 1317 Coronavirus-Neuinfektionen und 2153 Gesundmeldungen gab das Kreisgesundheitsamt am Montag (21. Februar) bekannt. Eine 89-jährige Frau aus Ennigerloh verstarb in einem Krankenhaus. Damit steigt die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen, im Kreis Warendorf auf 319. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis, also die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner positiv auf das Coronavirus getesteten Personen liegt bei 1588,2 (Freitag: 1524,8). Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

Ahlen: 654 aktive Fälle, 102 Tote, Inzidenz 1257.7

Beckum: 701/41/1968.0

Beelen: 88/1/1390.0

Drensteinf.: 191/5/1209.8

Ennigerl.: 398/21/2199.0

Eversw.: 104/3/1092.3

Oelde: 435/31/1520.6

Ostbevern: 130/4/1277.4

Sassenb.: 283/13/1997.9

Sendenh.: 155/12/1204.0

Telgte: 253/26/1270.1

Wadersl.: 201/31/1712.3

Warend.: 695/30/1875.0