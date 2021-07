Zeichen stehen auf Entspannung

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt schwächten sich im Juli weiter ab. So verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vorjahr um 1411 Personen. Das entspricht einem Rückgang um 15,9 Prozent. Die Arbeitslosenquote verbesserte sich gegenüber Juli 2020 um 0,9 Prozent. Der jüngste Arbeitsmarktbericht für den Monat Juli für den Kreis Warendorf bilanziert eine entspannte Situation auf dem Arbeitsmarkt.

Die Zahl der Arbeitslosen erhöhte sich im Kreis Warendorf im Juli leicht. Das meldet die Agentur für Arbeit Ahlen-Münster in ihrem Arbeitsmarktbericht für den Monat Juli. Insgesamt waren 7481 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 66 mehr als im Juni. Auf die Arbeitslosenquote wirkte sich dies nicht aus. Sie blieb unverändert bei 4,7 Prozent.

Die größte Steigerung der Arbeitslosigkeit ist bei den Jugendlichen im Alter von 15 bis unter 25 Jahren zu verzeichnen. Mit 768 waren im zurückliegenden Monat 110 mehr junge Menschen arbeitslos gemeldet als noch im Vormonat. Christian König, stellvertretender Leiter der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster, sieht darin eine Entwicklung, die nicht ungewöhnlich ist: „Bei der gestiegenen Arbeitslosigkeit handelt es sich um einen typischen, saisonalen Effekt.“ So bleiben einige Jugendliche nach der Ausbildung nicht im Ausbildungsbetrieb und melden sich daher zunächst arbeitslos. Sie suchen nun eine neue Beschäftigung oder beginnen im Herbst ein Studium.

Auswirkungen der Coronapandemie

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt schwächten sich im Juli weiter ab. So verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vorjahr um 1411 Personen. Das entspricht einem Rückgang um 15,9 Prozent. Die Arbeitslosenquote verbesserte sich gegenüber Juli 2020 um 0,9 Prozent. „Die Zeichen am Arbeitsmarkt stehen weiterhin auf Entspannung. Viele Unternehmen suchen neue Mitarbeiter“, so König.

Aktuell waren im Kreisgebiet 3880 offene Stellen bei der Agentur für Arbeit gemeldet, 178 mehr als im Juni und 1267 mehr als vor einem Jahr. Allein im Juli kamen 692 neue Stellenmeldungen hinzu, 181 mehr als im Juli 2020. Insgesamt 287 Stellenangebote waren im Handel zu besetzten, 202 Mitarbeiter wurden im Baugewerbe gesucht. Anhaltend hoch ist der Personalbedarf in Gesundheits- und Sozialberufen. Hier waren im Juli 187 freie Stellen bei der Arbeitsagentur gemeldet. Zwei Drittel der Jobangebote richteten sich an Bewerber mit einer abgeschlossenen Berufs- oder Hochschulausbildung. Knapp 95 Prozent der Stellenangebote ist unbefristet zu besetzen.