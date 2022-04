Ziel: Wieder zweistellig werden

Foto:

Ali Baş ist 45 Jahre alt, ledig, und lebt in Ahlen. Nach dem Abitur im Jahr 1996 am Städtischen Gymnasium studierte er an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster Englisch, Sozialwissenschaften, Pädagogik und Niederländisch und unterrichtet heute als Lehrer an einem Berufskolleg in Dortmund. Im März 2013 rückte für die ausscheidende Barbara Steffens in den Landtag nach, dem er bis zur Wahl im Jahr 2017 angehörte. Er war in verschiedenen Ausschüssen, darunter dem Ausschuss für Schule und Weiterbildung, tätig. Neben Hedwig Tarner nimmt Ali Baş das Amt des Sprechers des grünen Kreisverbands Warendorf wahr und er ist Mitglied der Kreistagsfraktion seiner Partei. Er setzt sich für den Dialog mit den verschiedenen Glaubensgemeinschaften ein. Ali Baş tritt insbesondere für das kommunale Wahlrecht aller in Nordrhein-Westfalen lebenden Menschen ein und macht sich darüber hinaus stark für eine Änderung des Staatsbürgerrechts.