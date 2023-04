Zoll stoppt geschmuggelten Ferrari bei Beckum

Die Beamten leiteten den Ferrari, der auf der A2 in Richtung Hannover fuhr, bei der Kontrolle Ende März auf einen Parkplatz bei Beckum. Am Steuer saß ein 44-Jähriger, der den Zöllnern mitteilte, den Wagen in London abgeholt zu haben. Er sei für ein Autohaus in Celle als Transporteur unterwegs.

Die für die Einfuhr nach Deutschland erforderlichen Zolldokumente konnte er allerdings nicht vorlegen. Demzufolge leiteten die Zöllner gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein, wie das Hauptzollamt Bielefeld mitteilt.

Verdacht der Steuerhinterziehung

„Der Ferrari mit Baujahr 1999 ist in Großbritannien laut einer vorgelegten Rechnung für 80.000 Euro gekauft worden“, so Ralf Wagenfeld, Pressesprecher des Hauptzollamts Bielefeld.

Der Mann durfte übrigens, nachdem er die angefallenen Einfuhrabgaben von knapp 25.000 Euro bezahlt hatte, seine Fahrt fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen werde die Strafsachenstelle des Hauptzollamts Münster führen, heißt es.