Zug kollidiert mit Pkw – Glück gehabt

Großes Glück hatte eine 36-jährige Ahlenerin am Donnerstagmittag in Beckum-Roland: Sie befuhr die Augustastraße in Richtung eines nahe liegenden Sees, um mit ihrem Hund Gassi zu gehen. Dabei wollte sie einen unbeschrankten Bahnübergang befahren, die Frau rechnete jedoch nicht mehr mit einem Zugverkehr auf dieser Strecke. Der mit Holz und Steinen beladene Zug erkannte die Lage schon früher und leitete eine Sofortbremsung ein. Trotzdem hatte dieser einen Bremsweg von über 100 Metern. Eine Kollision ließ sich nicht mehr verhindern. Nur mit großem Glück blieben sowohl die junge Frau als auch ihr Vierbeiner unverletzt. Der Volkswagen Golf der Fahrerin wurde im Frontbereich massiv beschädigt. Auch am Zug entstand ein Schaden. Eine Weiterfahrt sei aber möglich, entschied ein Notfallmanager der Bahn. Die Strecke wurde nach rund 1,5 Stunden wieder freigegeben.