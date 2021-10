Zukunft für Hospizzentrum ist gesichert

Zustimmung für Erwerb von Gelände und Gebäude am Nonnengarten in Ahlen

Kreis Warendorf

Auf dem jetzigen Hospizgelände am Nonnengarten in Ahlen kann es für den Verein Hospizbewegung im Kreis Warendorf jetzt vorangehen. Der Erwerb des Geländes sowie des Gebäudes ist nun in „trockenen Tüchern“.

Von Peter Schniederjürgen