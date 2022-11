Zukunft mit Holz und Handwerk

Bis zum Jahr 2035 soll der Gebäudesektor in Deutschland klimaneutral sein. Eine große Aufgabe für Politik, Bauwirtschaft und Handwerk. Die SPD und die Kreishandwerkerschaft haben sich kürzlich in Warendorf ein Bild von zwei Bauprojekten gemacht, die zu dieser Zielsetzung beitragen können. Thomas und Lisa Dopheide führen seit 1986 ihre eigene Zimmerei in Warendorf. Vor einigen Jahren haben sie begonnen, die wachsende Nachfrage an Tiny Houses mit individuellen Bauprojekten zu bedienen.

Die Klimabilanz eines Tiny Houses fällt überdurchschnittlich gut aus, weil zum Bewohnen weniger Fläche versiegelt werden muss als bei üblichen Bebauungen. Über den Stellenwert der Holzbauweise im Allgemeinen sind sich alle Beteiligten einig: „CO 2 -Bindung statt Verursachung, nachwachsende Rohstoffe und Bauen ohne Sondermüll – Holz ist der Baustoff für die Erreichung der Klimaziele.“

Doch dieser Weg muss politisch geebnet werden: „Die duale betriebliche Berufsausbildung und Weiterbildungsangebote zur Qualifizierung von Beschäftigten müssen den Möglichkeiten für Studierende gleichgestellt werden – finanziell, politisch und gesellschaftlich“, macht Frank Tischner, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft deutlich. Auch bei den Bauauflagen sei noch einiges rauszuholen, so Thomas Dopheide: „Wir können mit Holz deutlich mehr in die Höhe bauen, als es die Auflagen momentan erlauben“. Weniger Flächenversiegelung in Kombination mit einem klimafreundlichen Baustoff also. Für Daldrup als baupolitischen Sprecher der SPD wichtige Impulse aus der Praxis, die er gerne mit nach Berlin nimmt.