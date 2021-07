Zur Kreativität ermutigen

Das Jobcenter im Kreis Warendorf möchte den Alltag der leistungsberechtigten Kinder und Jugendlichen im Kreis Warendorf ein wenig bunter machen und startet einen Malwettbewerb im Rahmen des Projektes „JC trifft Kunst 3.0“. „Wir möchten unsere drei- bis 17-jährigen Kinder und Jugendlichen im Kreis, deren Eltern Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben, Kinderzuschlag oder Wohngeld erhalten, ermutigen, kreativ zu sein und an unserem Malwettbewerb teilzunehmen“, sagt Jobcenterleiter Dr. Ansgar Seidel. Dabei sein lohnt sich, denn die jeweils fünfzehn schönsten Bilder der Altersgruppen drei bis neun Jahre und zehn bis 17 Jahre werden mit hochwertigen Gewinnen prämiert. „Zu gewinnen gibt es iPads, Gutscheine für die ganze Familie und andere tolle Preise“, berichtet Sozialdezernentin Brigitte Klausmeier. Die Teilnahmebedingungen sind einfach: Der Malwettbewerb beginnt im Juli. Die Teilnahme ist natürlich kostenlos. Das Thema lautet: „Sommer“. Jede und jeder Teilnehmende im Alter von drei bis 17 Jahren malt mit Hilfe von Buntstiften, Filzstiften, Wasserfarbe, Wachsmalstiften oder anderen Stiften, bis auf digitale Hilfsmittel ist alles erlaubt. Ein Bild kann in der maximalen Größe DIN A4 zusammen mit der Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten bei Aurelia Wellenkötter im Jobcenter eingereicht werden – per E-Mail an aurelia.wellenkoetter@kreis-warendorf.de oder per Post an Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Ahlen, Aurelia Wellenkötter, Raiffeisenstraße 11, 59229 Ahlen. Einsendeschluss ist der 6. August um 23.59 Uhr. Im September werden die Gewinner per E-Mail benachrichtigt und auf der Homepage unter: www.jobcenter-warendorf.de/arbeitsuchend/bildung-und-teilhabe veröffentlicht.