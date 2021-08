Zwei Jugendliche aus Oelde vermisst

Seit der Nacht zum 20. August (Freitag) sind zwei 14- jährige Jugendliche aus Oelde mit dem Pkw eines Vaters in unbekannte Richtung abgängig. Der Pkw Mercedes E-Klasse, Kennzeichen: BE SE 777, wird vermutlich mit Originalschlüsseln geführt. Die eine vermisste Person Emiliyan E. wird als dunkelhaarig, mit schlanker Figur und etwa 1,77 Meter groß beschrieben. Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen kann, der kann an die Polizeidienststelle in Oelde wenden unter

0 25 22/91 50.