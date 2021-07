Zwei Neuinfektionen und 36 aktive Fälle

Die Infektionszahlen steigen wieder. In Oelde und Ennigerloh liegt die Inzidenz daher wieder bei über 20.

Aktuell sind 36 Menschen (Vortag: 34) mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt meldet am Dienstag zwei Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 9,0 (Vortag: 9,7). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden zwei Patienten stationär behandelt. Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

Ahlen: 6 aktive Fälle, 85 Verstorbene, Inzidenz 11,4

Beckum: 4/31/8,1

Beelen: 0/1/0

Drensteinfurt: 1/5/11,4

Ennigerloh: 4/13/20,2

Everswinkel: 0/1/0

Oelde: 11/25/20,5

Ostbevern: 1/4/9,1

Sassenberg: 1/7/7

Sendenhorst: 1/11/0

Telgte: 2/21/0

Wadersloh: 1/28/7,9

Warendorf: 4/18/8,1.