Zwei Städte mit Inzidenz über 1000

565 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 342 Gesundmeldungen verzeichnet das Gesundheitsamt am Freitag. Somit gelten 2397 (Vortag: 2174) Menschen als akut infiziert. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie liegt bei 24 874. Unverändert 312 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. In den Krankenhäusern im Kreis werden 18 mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt. Davon befinden sich drei Patienten auf der Intensivstation, hiervon muss einer beatmet werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 730,7 (Vortag: 610,3).

Ahlen: 803 aktive Fälle, 101 Tote, Inzidenz 1309,0

Beckum: 304/39/704,2

Beelen: 34/1/474,2

Drensteinf.: 122/5/656,4

Ennigerloh: 154/20/664,8

Everswinkel: 55/2/468,1

Oelde: 236/31/659,0

Ostbevern: 54/4/368,8

Sassenberg: 90/13/506,5

Sendenh. 152/12/1023,4

Telgte: 98/26/347,8

Wadersloh: 83/30/581,4

Warendorf: 212/28/505,7