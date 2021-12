Zwei Telgterinnen mit Corona gestorben

Wie das Kreisgesundheitsamt am Freitag meldet, sind 172 weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der akut Infizierten ist auf 1638 (Vortag: 1602) Personen gestiegen. Zudem haben sich zwei Todesfälle ereignet: Zwei 90-jährige Frauen aus Telgte sind in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Stationär werden derzeit 27 Corona-Patienten behandelt, davon acht intensivmedizinisch, hiervon fünf mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 332,0 (Vortag: 331,6). Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,11 (Vortag: 4,12). Die Fallzahlen in den einzelnen Kommunen:

Ahlen: 288 aktive Fälle, 96 Tote, Inzidenz 313,5

Beckum: 241/33/368,5

Beelen: 43/1/490,6

Drensteinfurt: 48/5/141,6

Ennigerloh: 80/16/219,9

Everswinkel: 106/2/509,7

Oelde: 164/26/264,3

Ostbevern: 60/4/350,8

Sassenberg: 113/12/471,3

Sendenhorst: 52/12/248,3

Telgte: 89/21/287,3

Wadersloh: 110/29/629,2

Warendorf: 243/23/333,6