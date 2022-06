Zwei Todesfälle mit Corona

Einen Verstorbenen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus meldet der Kreis in Ahlen und einen in Ennigerloh. Die weiteren Daten:

Zwei weitere Todesfälle meldet der Kreis Warendorf im Zusammenhang mit dem Corona-Virus – einer in Ahlen und einer in Ennigerloh. Aktuell infiziert sind 658 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 997,1. Die Zahl er verstorbenen Personen mit Corona liegt bei 351. Die in stationärer Behandlung befindlichen Infizierten liegt bei 41 (Vortag 36). Die Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

Ahlen: 142 aktive Fälle, 105 Tote, Inzidenz: 1162,7

Beckum: 130/45/1127,3

Beelen: 8/2/703,2

Drensteinf.: 37/7/1145,4

Ennigerloh: 30/25/1063,7

Everswinkel: 21/3/749,0

Oelde: 85/34/1005,7

Ostbevern: 12/6/467,8

Sassenberg: 25/15/858,2

Sendenh.: 35/13/1249,2

Telgte: 41/28/1023,1

Wadersloh: 20/31/884,0

Warendorf: 73/34/788,2