Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 58 wurden am Freitagmorgen zwei Personen verletzt.

Auf der B 58 bei Wadersloh stießen am Morgen zwei Fahrzeuge zusammen.

Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen (9.12.) gegen 7.47 Uhr: Laut Polizeimeldung befuhr ein 22 Jahre alter Mann aus Neubeckum mit seinem Auto die B 58 in Richtung Beckum. Als er zum Überholen ansetzte, stieß er frontal mit dem Wagen eines entgegenkommenden Neubeckumers (39) zusammen, der in Richtung Diestedde unterwegs war.

Der 39-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die beiden Männer in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf rund 22.500 Euro geschätzt, die B 58 war für rund anderthalb Stunden voll gesperrt.