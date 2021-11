Zwei weitere Todesfälle

Ein 95-Jährige aus Ahlen und ein 90-Jähriger aus Sassenberg starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Bislang gibt es im Kreis Warendorf 270 Corona-Tote.

53 Neuinfektionen, zwölf Gesundmeldungen und zwei Todesfälle meldet das Gesundheitsamt am Dienstag. Gestorben sind eine 95-jährige Frau aus Ahlen und ein 90-jähriger Mann aus Sassenberg. 270 Menschen aus dem Kreis sind bisher in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Akut infiziert sind 841 Menschen (+39). Stationär werden 26 Patienten behandelt, davon fünf intensivmedizinisch, vier mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis, liegt bei 182,4 (Vortag: 181,7). Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

Ahlen: 123 aktive Fälle, 90 Tote, Inzidenz 140,6

Beckum: 101/32/182,9

Beelen: 29/1/376,1

Drensteinfurt: 42/5/154,4

Ennigerloh: 3/15/138,1

Everswinkel: 26/2/176,8

Oelde: 65/25/133,9

Ostbevern: 42/4/143,9

Sassenberg: 77/12/302,5

Sendenhorst: 12/12/45,2

Telgte: 87/21/257,0

Wadersloh: 40/29/231,0

Warendorf: 158/22/239,4