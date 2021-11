Zwei weitere Todesfälle mit Corona

Zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus: Eine 85-jährige Frau und ein 88-jähriger Mann aus Sassenberg starben im Krankenhaus. Bisher haben sich 268 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 ereignet. Unterdessen haben sich 105 weitere Menschen mit dem Virus angesteckt. Somit liegt die Gesamtzahl aller Coronafälle seit Beginn der Pandemie bei 14.799. In den Krankenhäusern im Kreis werden 23 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt, sechs intensivmedizinisch, zwei mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis liegt bei 169,8 (Vortag: 148,5). Die aktuellen Fallzahlen:

Ahlen: 95 aktive Fälle, 89 Verstorbene, Inzidenz 131,1

Beckum: 68/32/144,7

Beelen: 16/1/212,6

Drensteinfurt: 30/5/115,8

Ennigerloh: 29/15/86,9

Everswinkel: 12/2/93,6

Oelde: 54/25/123,6

Ostbevern: 44/4/314,9

Sassenberg: 67/11/302,5

Sendenhorst: 13/12/37,6

Telgte: 65/21/277,2

Wadersloh: 32/29/167,3

Warendorf: 143/22/260,9