Zwei weitere Tote mit Corona

Im Kreis Warendorf sind zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 bekannt geworden: Ein 85-jähriger Mann aus Oelde und ein 72-jähriger Mann aus Sendenhorst verstarben im Krankenhaus. Nunmehr wurden 331 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 bekannt. Währenddessen steigt die Anzahl der akut Infizierten an. Das Gesundheitsamt meldet am Donnerstag 1063 neue Infektionen mit dem Coronavirus und 464 Gesundmeldungen. Damit gibt es 6108 aktive Fälle (Vortag: 5511). Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 1886,0 (Vortag: 1791,5). Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 7,78 (Vortag: 7,82). Die Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

Ahlen: 844 aktive Fälle, 102 Tote, Inzidenz 1470.5

Beckum: 756/42/1667.7

Beelen: 157/1/2044.2

Drensteinf.: 359/5/2014.2

Ennigerl.: 393/23/1779.7

Eversw. 221/3/1654.0

Oelde: 638/32/1901.6

Ostbevern: 249/5/1889.2

Sassenb.: 437/13/2525.5

Sendenh.: 284/12/1723.2

Telgte: 388/28/1663.2

Wadersl.: 332/31/2333.5

Warend.: 1050/32/2386.1