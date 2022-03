Landesgartenschau 2026: Klappt es im zweiten Anlauf?

LaGa-Jury in Warendorf.

„Mehr konnten wir nicht tun. Und ich finde, es ist gut gelaufen.“ Sagt Peter Horstmann, schaut sich um und erntet entschiedenes, aber auch erleichtertes Nicken. Während Warendorfs Bürgermeister das vor dem Café des nordrhein-westfälischen Landgestüts tut, hat sich die Jury gerade zurückgezogen. Zehn Männer und Frauen aus zwei Landesministerien und verschiedenen Gartenbau-, Tourismus- und Planungs-Verbänden sind am Dienstagnachmittag durch mit den Bewerbungsveranstaltungen der Kandidaten für die Landesgartenschau 2026: Montag Neuss und Grefrath, Dienstag Warendorf.

Video in Kooperation mit der Lokalzeit Münsterland:

Warum ein zweiter Anlauf nach 2011, als Warendorf wie Mitbewerber Ahlen für die „LaGa“ 2017 gescheitert war? Aus Sicht von Peter Horstmann spricht die Reihe von großen Projekten dafür, für die die Emsstadt ohne die Landesmillionen auf jeden Fall viel länger brauchen würde. Die Ems wird in zwei großen Abschnitten nahe der Altstadt naturnah zurückgebaut, damit wäre sie auch vor Extremhochwasser sicher.

Die brachliegende alte Weberei Brinkhaus, inzwischen im Besitz der Stadt, muss als neues Quartier entwickelt werden. Und dem Anfang der 1800er-Jahre unvollendeten Promenadenring fehlt immer noch ein Stück, um die historische Altstadt umrunden zu können. Da, findet mit Horstmann auch der Rat, sei so eine Gartenschau eine Art „Katalysator“ für das, was man aus Warendorf noch machen kann.

„Stadt.Land.Fluss“, das Motto definiert die Tatorte für viel Wissensvermittlung, praktische Naturerlebnisse und das gartenschautypische Programm vieler Veranstaltungen mit diversen Kooperationspartnern. Wo was passieren soll auf rund 34 Hektar Fläche rund um Brinkhaus, Emsseepark und Altstadt, das bringen ehrenamtliche Fahrer den Jurymitgliedern in Fahrrad­rikschas nahe. Nach vier Stunden ist alles gezeigt und gesagt. Jetzt heißt es warten. Am 30. März gibt Landesumweltministerin Ursula Heinen-Esser die Entscheidung bekannt.