Längste Frühstückstafel für den guten Zweck

Wer bringt was mit? Wie gestalten wir den Tisch? Was ziehen wir an? Die Vorbereitungen für die Wadersloher Frühstückstafel laufen auf Hochtouren.

Nur noch wenige Wochen, dann werden am (Muttertag-)Sonntag, 8. Mai, bis zu 400 Bürger auf dem Hof der Grundschule in Wadersloh an der längsten Frühstückstafel im Dorf Platz nehmen und es sich für einen guten Zweck mit vielen Leckereien gut gehen lassen.

Vierter Bürgerbrunch

Der vierte Bürgerbrunch unter dem Motto „Wadersloh is(s)t zusammen“ beginnt um 10 Uhr. Interessierte können noch bis zum 2. Mai (Montag) bei der Sparkasse einen Tisch für acht Personen zum Preis von 32 Euro buchen. Wichtig: Am Veranstaltungstag selbst gibt es keine Plätze zur freien Verfügung für Spontanbesucher.

Bei den Organisatoren, der Kolpingsfamilie Wadersloh und dem Männergesangverein Lyra Wadersloh, laufen die Vorbereitungen für die Benefizveranstaltung auf Hochtouren. Aber auch viele Familien, Vereine, Firmen und Nachbarschaften in Wadersloh, Liesborn und Diestedde planen mit Feuereifer ihr Frühstück. Wer bringt was mit? Wie gestalten wir den Tisch? Was ziehen wir an? Um diese Fragen drehen sich die Gespräche.

Das Blasorchester Diestedde und die Beckumer Bauknechte werden die Gäste unterhalten. Auf die Kinder wartet eine Hüpfburg.

Eintrittskarte gegen Tischdecke

Wer einen Tisch gebucht hat, muss morgens zunächst zum Infostand am Schulhofzugang am Dreischenhoff kommen. Dort wird die Eintrittskarte gegen eine leuchtend grüne Tischdecke getauscht. Zugleich wird dort die Tischnummer mitgeteilt, die nicht mit der Nummer auf der Eintrittskarte übereinstimmt. Von da an können es sich die Gäste an ihren Tischen gut gehen lassen, teilen die Veranstalter mit. Das, was sie verzehren wollen, müssen die Teilnehmenden selbst mitbringen. Kolping und Lyra bieten auf dem Schulhof Kaltgetränke wie Limonade, Mineralwasser, (alkoholfreies) Bier und Sekt flaschenweise an. Die Toiletten der Grundschule stehen zur Verfügung.

Gutes Wetter wäre klasse

„Jetzt brauchen wir nur noch gutes, trockenes Wetter“, sagt Elene Borkenhagen, Zweite Vorsitzende der Kolpingsfamilie. Bei Dauerregen falle „Wadersloh is(s)t zusammen“ ins Wasser. Dank der Unterstützung durch die Sparkasse Beckum-Wadersloh können bereits die Einnahmen aus dem Tischverkauf an die Außenstelle der Ennigerloher Tafel gespendet werden.