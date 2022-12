Lebenshilfe liegt weiter im Clinch mit dem LWL

-cirm- Freckenhorst. Am Montag, zugleich dem offiziellen Tag des Ehrenamts, lud die Lebenshilfe in die LVHS Freckenhorst. Gerade diese Säule des gesellschaftlichen Zusammenhalts beschäftigte die Verantwortlichen. Und auch die Reaktion des LWL auf eine Demonstration im Oktober sorgte für Gesprächsbedarf. „Die Bereitschaft zur ehrenamtlichen Tätigkeit ist leider nicht mehr so stark vorhanden“, so der Vorsitzende Klaus Dederichs. „Früher hatten wir bis zu zwölf FSJler, heute nur noch zwei.“ Daher etablierte der Verein Ende letzten Jahres den Bereich „Bürgerschaftliches Engagement“. Einerseits sollen dadurch die bereits rund 70 aktiven Ehrenamtler besser begleitet werden, andererseits unter anderem durch Infostände auf Großveranstaltungen neue Gesichter gewonnen werden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet