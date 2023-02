Leseschwäche beginnt im Elternhaus

Dem Münsterland fühlt sich Dorothee Feller auch als Schulministerin in Düsseldorf weiter sehr verbunden. „Mein Herz hängt an dem Regierungsbezirk“, bekannte Feller am Mittwochabend auf einer Veranstaltung des MIT-Kreisverbandes im Hotelrestaurant Waldmutter und erntete dafür bei den Mittelständlern herzlichen Applaus. Vorsitzende Susanne Block konnte sich über ein volles Haus freuen.

