Liebe zum Landleben und Tierwohl

Die Städte werden immer größer und lauter. Da kann man es gut verstehen, wenn eine junge Familie aufs Land zieht. Anja und Christoph Schulze Umgrove kombinieren mit ihrem Sehnsuchtsort aber auch die Lust auf eine nachhaltige Landwirtschaft, als junge Direktvermarkter. Das tägliche Tierwohl wird dabei groß geschrieben. Ihre schottischen Hochlandrinder, bunten Bentheimer Schweine, Zwergseidenhühner und Schwarznasenschafen haben sehr viel Platz, leben so oft sie wollen draußen und werden nachhaltig gefüttert.

In der Spätsommersonne kämmt Anja Schulze Umgrove eines ihrer drei schottischen Hochrinder. Das kiloschwere Tier macht einen sehr entspannten Eindruck. Ehemann Christoph Schulze Umgrove füttert derweil mit der zweijährigen Tochter Mia die Bentheimer Schweine mit Kartoffeln. Das nennt sich Arbeitsteilung auf dem Hof Müssingen 14, den die junge Familie sich Ende 2018 gekauft hat.

Landwirtschaft im Blut

Anja und Christoph Schulze Umgrove stammen beide aus landwirtschaftlichen Familien. Ihre Geschwister übernahmen die elterlichen Höfe und das junge Paar wurde bei der Suche nach einem eigenen Bauernhof in Everswinkel, nahe dem alten Bahnhof Raestrup, fündig. „15 Jahre stand dieser Hof leer. Wir haben ihn Ende 2018 erworben und dann erstmal umgebaut“, sagt Christoph Schulze Umgrove.

„Innendrin gab es zum Beispiel keine Heizung, nur kleine Öfen.“ Seit Ende März 2019 wohnen sie auf dem Hof und haben sich zunächst zur Selbstversorgung Tiere gehalten.

Christoph, Mia und Anja Schulze Umgrove auf ihrem Hof Müssingen 14 in Everswinkel. Foto: Peter Sauer

Seit Frühjahr 2021 begannen sie mit der Direktvermarktung. Das Besondere: Schweine, Rinder, Hühner und die Schwarznasenschafe leben auf dem zwei Hektar großen Hof alle draußen auf großzügigen Naturflächen. „Jeden Morgen füttern wir die Schweine an, auch um direkten Kontakt zu ihnen zu halten“, sagt Christoph Schulze Umgrove im Gespräch mit dieser Zeitung.

Mia Schulze Umgrove (2) fühlt sich auch bei den Hühnern wohl. Foto: Peter Sauer

Tagsüber arbeitet er selbstständig in der Baumpflege und der Forstwirtschaft und freut sich, wenn er nach Feierabend nach Hause auf den Hof kommt: „Meine Frau und ich lieben das Landleben sehr. Wir können es beide in der Stadt nicht aushalten.“ Bevor Anja Schulze Umgrove schwanger wurde, hat die gelernte Physiotherapeutin eine eigene Praxis geleitet.

Mia mischt munter mit

Als Landwirtin fühlt sie sich pudelwohl, auch weil sie sieht, wie toll es ist, wenn Töchterchen Mia inmitten der Natur und den Tieren so fröhlich und frei aufwachsen kann. Auch das Wohl der Tiere ist der jungen Mutter sehr wichtig. „Wir haben extra keine typischen Nutztierrassen gewählt, sondern acht bunte Bentheimer Schweine, die auf der Roten Liste gefährdeter Tiere stehen.

Und denen scheint es sichtlich gut zu gehen, wie ein

Schwein zeigt, dass sich ausgelassen suhlt und ein anderes namens Snoopy, das mit Mia kuschelt. „Bei den Schweinen kann man gut zur Ruhe kommen“ sagt Christoph Schulze Umgrove. Auch ihm liegt es am Herzen, dass die Besucher des Hofes eine Landwirtschaft erleben, die für Mensch und Tier zum Bestmöglichen funktioniert. Dazu zählen auch die freilaufenden Zwergseidenhühner. „Die Weidehähnchen leben draußen und in einem Bauwagen. Sie bekommen nicht das Standard Mastfutter“, betont Anja Schulze Umgrove. „Mit den Weidehähnchen beliefern wir bereits einen Gastronom in Everswinkel. Auch wenn unsere Tiere eines Tages geschlachtet werden, sind wir sehr bemüht, ihnen auf dem Hof ein tolles Leben zu bieten“, sagt die Landwirtin.

Hofladen im historischen Hofspeicher

Der Hofladen befindet sich in einem alten Hofspeicher von 1848, gegenüber von Mias Sandkasten und Trampolin. Auf Vorbestellungen kann man an den Schlachttagen das Fleisch auch ganz frisch von den Schulze Umgroves bekommen.

Mia und ihr Vater Christoph Schulze Umgrove und Mia`s Lieblingsschwein „Snoopy“ Foto: Peter Sauer

„Das nächste Mal besteht im November die Möglichkeit frisches Highlandfleisch sowie Fleisch von den Bunten Bentheimern zu bekommen“, kündigt Anja Schulze Umgrove an, „ganz praktisch küchen- und grillfertig zerlegt“. Ansonsten gibt es neben Hähnchen auch Salami, Leberwurst, sowie Schinken und Mettwürste.

Anja und Christoph Schulze Umgrove - Direktvermarkter aus Everswinkel Foto: Peter Sauer

Öffnungszeiten Fleischverkauf: freitags 18 bis 29 Uhr, samstags 8 bis 11 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung unter 0176/553 68 087 (auch per WhatsApp)

Auf Hof.schulzeumgrove bei Facebook oder Instagram gibt es aktuelle Termine. https://www.facebook.com/Hofschulzeumgrove-100297158603774