Lieferengpässe verzögern Eröffnung

Sassenberg.

Ob nach Feierabend oder am Wochenende: Der Feldmarksee ist ein Urlaubsort vor der eigenen Haustür. Und so ein besonderer Ort bekommt auch eine besondere Gastronomie. Deshalb wird gerade das SonVida umgebaut: Restaurant und Kiosk bekommen eine Frischzellenkur. Alles könnte so schön sein, wenn da nicht die Probleme mit Materialien und Zulieferern wären. Deshalb verzögert sich nun die Eröffnung beider neuer Locations – auch wenn die Sonne noch so wunderbar strahlt.

Von Peter Sauer