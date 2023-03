Mann will mit Auto Kontrahenten anfahren

Erst stritten sie nur verbal, dann setzte sich einer der drei Beteiligten in ein Auto und versuchte, seinen Kontrahenten anzufahren.

In Neubeckum musste die Polizei einschreiten, nachdem ein Autofahrer versucht hatte, einen Mann anzufahren.

Erst gab es nur einen verbalen Streit zwischen drei Männern. Nach einer Auseinandersetzung zwischen ihnen, die sich am Dienstagabend in Neubeckum ereignete, setzte sich schließlich einer der Männer in ein Auto und versuchte einen der andern Männer zweimal anzufahren - anschließend flüchtete er. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

Der vermeintlich Angefahrene wurde zunächst durch die Besatzung eines Rettungswagen in Augenschein genommen, verließ den Ort allerdings mit dem dritten Unbekannten, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Beteiligten geben können, sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden