Mann lief mit Gewehr auf Wohnmobilstellplatz herum

Das hätte übel ausgehen können. Die Polizei stellte am späten Samstagabend eine scharfe Langwaffe sicher, mit der ein alkoholisierter Camper auf einem Wohnmobilstellplatz in Oelde unterwegs war. Zuvor war die Polizei gegen 22.45 Uhr alarmiert worden. Zeugen hatten einen Mann mit einem Gewehr auf der Von-Büren-Allee in Oelde herumlaufen sehen.

Polizei findet Langwaffe und Munition

Mehrere Polizisten suchten daraufhin den Wohnmobilstellplatz und den Camper des Tatverdächtigen auf. Der Bochumer und eine 36-jährige Bochumerin kamen der Aufforderung nach, den Camper zu verlassen. Bei der Suche nach weiteren Personen im Fahrzeug fanden Polizisten schließlich eine Langwaffe und Munition. Die Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie der 49-Jährige mit der Waffe über der Schulter mehrfach im Kreis über den Platz gelaufen und dann zurück in den Camper gegangen sei. Da es sich bei der Waffe nach erster Prüfung um eine scharfe Langwaffe handelt, wurde diese sichergestellt. Ebenso die Munition.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den stark alkoholisierten Bochumer wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.